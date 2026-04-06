お笑いコンビ「ナインティナイン」の矢部浩之（54）の妻でフリーアナウンサーの青木裕子（43）が6日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。長男の中学校入学式に参列したことを報告した。「長男中学校入学式でした」とつづり、学ラン姿の長男との2ショットを公開。「暑くて袖を捲ってたらシワシワになっちゃった」とスーツの袖にできたしわを突っ込んだ。「一足先に始まった中学生チームでのサッカーや中学生クラスの