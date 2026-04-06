政府と与野党による「社会保障国民会議」の実務者会議が６日、国会内で開かれ、給付と減税を組み合わせる「給付付き税額控除」について中・低所得者への支援と就労促進を導入目的とする方向性を確認した。会合には国民会議の有識者会議の清家篤座長が出席し、中低所得者の支援を中心に据え、子育て世帯への配慮も必要だとする議論の状況を報告した。消費税減税などより、給付付き税額控除の論議を先行させるべきだとの考えも示