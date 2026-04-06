女子格闘家の彩綺（２９）が５日、フジテレビ系「千鳥の鬼レンチャン」に出演し、女子３００メートル走サバイバルレンチャンに出演。衝撃の走りが反響を呼んだ。最初からほとんどのレースを１位で通過。日体大を卒業してタイで幼稚園の先生をしていたが、ムエタイを始めたことをきっかけに女子格闘技に転身。ＢＤにも出場し、現在はＤＥＥＰＪＥＷＥＬＳで、八百屋など２つのバイトで週６日働いていることなどが明かされた。