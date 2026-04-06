関西エアポート神戸は、神戸空港第2ターミナルに土産店舗「SOUVENIR神戸旅日記」を4月17日にオープンする。「お客さまの旅に寄り添い、神戸らしさと思い出を彩る逸品と出会える空間」をコンセプトとして、神戸のお菓子を中心に神戸・関西の定番商品に加え、海外の利用客に人気の高い商品も全国各地から厳選して取り揃えている。場所は制限エリア。営業時間は午前8時半から午後7時まで。運営は関西エアポートリテールサービスが担う