歌舞伎俳優の市川團十郎（48）が6日、自身のブログを更新。長女で、女優・舞踊家の市川ぼたん（堀越麗禾＝14）と、長男で歌舞伎俳優の市川新之助（堀越勸玄＝13）と、温泉旅行に出かけたことを報告した。團十郎は「本当は麗禾と二人で海外に行こうとしてましたが、アメリカイスラエルイランの戦争もあり延期しようと話しました。麗禾も理解してくれて、温泉旅行になりました」と説明。当初は父娘2人で出かけ、途中で「3