女優の本田望結が最新ショットを公開した。６日に自身のインスタグラムを更新し「みんなのところは咲いていますか」と桜の絵文字を付けてつづると、オフショットをアップ。黒のニットトップスにフレアパンツ、厚底靴を履いた姿を見せると、柔らかな笑みを浮かべたどアップショットも披露した。この投稿には姉の真凜さんが「かんわいい」とコメント。ファンからは「シンプルなコーデなのに華やかに見える望結ちゃんは素敵です