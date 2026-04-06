お笑いコンビ「西川のりお・上方よしお」の西川のりお（74）が6日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、芸能界のギャラ事情を暴露する場面があった。のりおは「高額なタレント、番組で1回司会したら200万とか300万もらう方はいらっしゃいました。10年前は下手したら400万ぐらいもらっている人はいた」と明かす。また「ある報道番組の『なんとかステーション』をやってた方は1年目は2億スタートでしたから。自分が制作会社