南砺市できょう、普通乗用車とバイクが衝突する事故があり、バイクを運転していた７２歳の男性が意識不明の重体です。南砺警察署によりますときょう午後２時ごろ、南砺市舘の市道交差点で、右折しようとしてた普通乗用車の右側面に、後ろから走ってきたバイクが衝突しました。この事故で、バイクを運転していた石川県宝達志水町の職業不詳上杉茂さん（７２）が、救急車で病院に運ばれましたが意識不明の重体です。現場は片側１車