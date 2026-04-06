高市総理が4月下旬から始まる大型連休に、オーストラリアとベトナムを訪問する方向で調整していることが分かりました。複数の政府関係者によりますと、高市総理は4月下旬から始まる大型連休にオーストラリアを訪問し、アルバニージー首相と会談する方向で調整しているほか、ベトナムを訪問することも調整しているということです。海洋進出の動きを強める中国を念頭に、法の支配に基づく国際秩序の実現に向け、両国の首脳とは地域の