福島みずほ氏は、6日に行われた社民党党首選再選挙（決選投票）で大椿裕子氏を（福島氏＝2364票、大椿氏＝1792票で）破り、再選を果たした。再選直後の会見で福島氏は、「これから2年間、社民党の再生と躍進のためにバリバリと邁進していく」と決意を語った。【映像】「社民党リブート」連発の瞬間（実際の様子）福島氏は、今後の2年間について（人気ドラマ『リブート』になぞらえて）「社民党リブート（再起動）」という言葉