国会では情報収集、いわゆるインテリジェンス機能の強化に向けて「国家情報会議」を新設する法案が審議入りしました。高市総理“肝いり”の法案ですが、政府の狙いはどこにあるのでしょうか。【写真を見る】「国家情報会議」法案審議入りその狙いや懸念は？総理がトップに立つ「国家情報会議」とは?井上貴博キャスター:高市総理が今国会で目指す「インテリジェンスの司令塔機能の強化」。「インテリジェンス」とは、情報を「取