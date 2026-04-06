進級・進学の季節、春から新たに小学校へ進学するお子さんがいる保護者の中には、わが子が新しい生活になじめるかどうか不安に思う方も多いのではないでしょうか。しかし、学校では先生たちが想像以上に細やかな準備をして、入学式の日にやってくる子どもと保護者を待っています。現役の小学校教師である松下隼司先生に「入学式前後の1年生の担任のお仕事」についてお聞きしました。 【画像で見る】公立小学校の元教員に聞いた！