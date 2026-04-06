元フィギュアスケート選手でタレントの高橋成美さんは4月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。男性芸人とのツーショットを公開し「めちゃくちゃ顔が似てますね」「兄妹ですやん」といった声が寄せられています。【写真】「めちゃくちゃ顔が似てますね」「兄妹ですやん」「ここまで似てるとは」高橋さんは「ハナコの秋山さんと」とつづり、1枚の写真を投稿。お笑いコンビ・ハナコの秋山寛貴さんとのツーショットです。笑顔で和やかに