全長5m級のビッグクーペ2023年、イタリアの名門ブランドに位置付けられるマセラティのGTクーペとして「グラントゥーリズモ」が長期の販売休止を経て日本市場に復帰しました。2024年には、グラントゥーリズモ派生のオープンモデルとしてグランカブリオを投入。いずれにしても、基本的なフォルムは従来型と同様にエレガントでラグジュアリーです。【画像】超カッコイイ！ これが最新「4人乗り“V6クーペ”」です！ 画像で見る（