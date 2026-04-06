Image: CSIRO F1のピットストップくらいの速さでEVを充電できる時代が来たらすごい。物理学者のPaul Davies氏によると、実証済みの｢量子｣デバイスは、量子力学の不思議な法則を利用して、実用性を兼ね備えためざましい効果をもたらすそうです。そして、その量子革命における最新の成果が、世界初となる量子バッテリーです。まだ現時点ではプロトタイプ（試作品）ではあるものの、大きな可能