3月27日に最終回を迎えたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』より、制作統括・橋爪國臣チーフプロデューサーのコメントが寄せられた。 参考：『ばけばけ』は朝ドラヒロイン“じゃないほう”の物語だった明治を生きた女性たちのリアル 本作は、トキ（髙石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の他愛もない日々を描いた物語。偉人の功績や歴史絵巻ではなく、時代に取り残されたり、大勢の意見に埋