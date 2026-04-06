消防によりますと、6日の午後９時過ぎ、山形県酒田市東泉町二丁目で火災がありました。 【画像】火災現場付近の様子 何が燃えたかや、ケガ人の有無などはわかっていませんが、すでに鎮火したということです。 現場周辺では先月２９日から今月２日にかけ、物置小屋や車などが焼ける火災が４件相次いでいて、警察は不審火の可能性も視野に捜査を進めています。 ■火災現場付近の様子（画像）