西武、巨人などで活躍した清原和博氏（58）が6日、BS10「ダグアウト!!!」（月曜夜21・00）に出演。PL学園の後輩で元大洋・横浜で活躍した現野球評論家の野村弘樹氏（56）と、高校時代、プロ時代の話題を中心に赤裸々トークを展開した。番組の中で、清原氏が西武新人時代に門限を破り「罰金」を課されたエピソードを披露。罰金が給料の1カ月分だったそうで、「僕は1年目の年俸が600万円だったので、最初は50万円でした」と説明