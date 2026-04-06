閣僚らと記念撮影するタイのアヌティン首相（中央）＝6日、バンコク（ロイター＝共同）【バンコク共同】タイで6日、アヌティン首相が率いる新たな保守連立政権が発足した。主要閣僚に元官僚らを再任して実務型内閣の骨格を維持し、連立に参画したタクシン元首相派からも閣僚を迎えた。王室や軍との親和性を強みとして長期政権を見据えるが、燃料価格高騰で広がる生活不安への対応が急務だ。アヌティン氏は昨年9月に首相に就任