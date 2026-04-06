あのちゃんこと歌手でタレント・あのが６日、都内で行われた、ＤＭＭＴＶオリジナルドラマ「外道の歌ＳＥＡＳＯＮ２」（９日配信）の完成披露試写会に出席した。この日は、超短丈の衣装で登場。うっすらと白いレースの模様が浮かび上がるストッキングにハイヒールを合わせ、美脚を存分に披露した。ショートヘアの耳元にはギラリと輝くハート形の大きなピアスが存在感を放っていた。