２児の母のタレント・橋本マナミが、家族での高尾山登山の様子を公開した。橋本は５日、自身のインスタグラムを更新。「家族で高尾山登山に行ってきました息子が『高尾山の山頂でラーメンが食べられるみたい！行ってみたい！』との提案から調べ始めた高尾山！」と記し、５歳長男と１歳長女を連れて高尾山を訪れたショットをアップ。「子連れで行くにはちゃんと登れるかなと不安があったのですが、途中までロープウェイとリ