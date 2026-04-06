外務省 4月6日午後7時から30分間、茂木外務大臣は、アラグチ・イラン外務大臣と電話会談を行った。 冒頭、アラグチ外相から、イラン情勢に関する現状やイランの立場について説明があった。 これに対し、茂木大臣から、攻撃の応酬の長期化に深い懸念を表明するとともに、事態の早期沈静化が何よりも重要という日本の一貫した立場を改めて強調した。また、現在関係国間で行われている外交的取組に真摯に向き合うよう求めた