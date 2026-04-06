秋田朝日放送 春になり市街地でもクマが目撃されています。去年の大量出没を受けて行政で様々な対策がとられる中、専門家はクマの行動を正しく知って１人ひとりが対策をすることが大切だと話します。 警察や県の情報マップシステム「クマダス」によりますと、４日午前９時半ごろ秋田大学の正門の近くの路上でクマ１頭が目撃されました。体長１メートルほどで、北の方向に立ち去ったということです。 クマダスによる