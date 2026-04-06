「親ガチャなんてクソくらえ！」幼い頃に施設で育った少年の思い▶▶この作品を最初から読む幼い頃に両親を亡くし、帰国子女として学校生活を送る朝日田ありす。美人で運動神経も抜群とあってクラスでは大の人気者。しかし、複数の国の学校を転々としていた影響も合って、英語も日本語も完全には理解できず、今も授業にはついていけません。友達からは「ドジっ子」「天然」と呼ばれてチヤホヤされますが、心の奥では「生