4月20日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は春のまる見えアワード今夜、世界一笑えるおマヌケさんが決定！ぽっかぽかの陽気に誘われて爆笑＆衝撃映像、だいたい350連発2時間SP＜19時00分〜21時00分＞出演者情報MC：所ジョージ、岩田絵里奈スペシャルパネリスト：ビートたけしゲスト：綾瀬はるか井上裕介（NON STYLE）藤木直人（50音順敬称略）ゲスト声優：伊駒ゆりえ鬼頭明里小山力也佐倉綾音関智一バッテリィズ早見沙織松