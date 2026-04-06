窪塚洋介と亀梨和也がW主演を務めるDMM TV オリジナルドラマ『外道の歌 SEASON2』（4月9日配信スタート）完成披露試写会が6日、都内で行われ、窪塚が亀梨と溝端淳平のアクションを絶賛した。【写真】ヤバすぎる…！客席後方から登場した窪塚洋介＆亀梨和也シーズン1からシーズン2にアクションがつながっているが、実は撮り溜めではなく1年越しに撮影しているという話題から、「すごいアクションしてたじゃないですか」と切り出