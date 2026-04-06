【明治安田J1百年構想リーグ】サンフレッチェ広島 0−1 アビスパ福岡（4月5日／エディオンピースウイング広島）【映像】華麗ターン→極上キラーパス（実際の様子）サンフレッチェ広島のファンタジスタが華麗なプレーでファンを魅了した。4月5日の明治安田J1百年構想リーグ第9節で、広島はアビスパ福岡と対戦。0−1で黒星となり4連敗となったが、今季初先発で5試合ぶりに出場した19歳MFが圧巻のテクニックを披露した。22分、