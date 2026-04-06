朝のスタイリングに時間をかけにくい大人世代にとって、カットの工夫で形が整うスタイルは、心強い味方です。レイヤーを入れることで生まれる自然な動きは、手軽に今っぽさを引き出してくれるはず。今回は「e.m.a INTERNATIONAL PREMIUM BEAUTY SALON」@ema_nishibuさんのInstagram投稿から、簡単にセットしやすいレイヤーボブをまとめました。 乾かすだけで完成するレイヤーボブ @ema_nishibuさんが「