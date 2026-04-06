麻雀のプロリーグ「Mリーグ25‐26」シーズン・セミファイナルが6日にスタート。セミファイナル開幕を告げる第1試合で、BEAST X・東城りお（日本プロ麻雀連盟、以下連盟）があわや国士無双という和了りを逃す痛恨の瞬間があった。【写真】BEAST美しきキャプテン東城りお、旧メンバーと“奇跡”の遭遇セミファイナルを突破した6チームで、ファイナルの4席を争うセミファイナル。初日にはEX風林火山の勝又健志（連盟）、BEAST Xの