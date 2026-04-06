３日、作品を観賞する来場者。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津4月6日】中国天津市の天津市群衆芸術館で3日、天津の春の風景をテーマに描いた水彩画展が開幕し、多くの来場者の注目を集めている。展示された水彩画60点には、自然の風景を詩情豊かに描いたものから、都市の息遣いを個性的に表現したものまで、多彩な作風が含まれている。会期は27日まで、無料で公開されている。（記者/周潤健）３日、会場に展示された