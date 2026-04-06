「タコパ」といえば「たこ焼きパーティ」ですが、最近は「タコスパーティ」になるほど、タコスが大人気になっているようです。その理由を取材しました。【写真を見る】人気上昇中のタコス「アメリカン」と「メキシカン」の違いは？今どき「タコパ」はタコス！?“第一次タコスブーム”ぷりっぷりのエビにアボカドや新鮮な野菜などを薄い生地で包んだメキシコの国民食「タコス」。東京・渋谷のタコス専門店「TEXMEX FACTORY