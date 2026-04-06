中日のレジェンドOBの山本昌氏（60）が、山粼武司氏（57）とともにYouTube「東海テレビ公式」ドラHOTpressに出演。自身の現役時代にDH制があった方が良かった切実な理由を明かした。山崎氏から「笑い話ですけど、昌さんの現役時代にDHがあった方が、あの星野仙一さん時代は良かったですか？あのバント失敗してベンチに帰った時の雰囲気って、ピッチングに影響していましたよね？」とふられたレジェンド左腕。「もうね、