ボートレース住之江のG1「太閤賞競走開設70周年記念」は6日の4日目11Rまで予選を行い、7日の5日目9〜11Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。4日目10R、絶好枠の定松勇樹（24）はインから先マイすると、差してきた松井繁をバックで振り切って1着。得点率6.83の7位で予選を終えた。「松井さんがツケマイにくると思って初動を失敗しました。でも、回った後からのつながりは良かったです」とパワーアップに成功した様子。