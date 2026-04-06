精密機械加工会社「大川原化工機」（横浜市）の冤罪（えんざい）事件で、逮捕・起訴されて保釈が認められないまま亡くなった同社元顧問の相嶋静夫さんの遺族が６日、逮捕・勾留を決定し、保釈を認めなかった裁判官の判断は違法だったとして、国に約１億６８００万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。相嶋さんは２０２０年３月に外為法違反容疑で同社社長らとともに逮捕・起訴され、勾留中にがんが見つかった。保釈