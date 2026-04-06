バイエルンに所属するドイツ代表FWセルジュ・ニャブリが、レアル・マドリード撃破への意気込みを示した。5日、スペイン紙『アス』がコメントを伝えている。就任2年目を迎えたヴァンサン・コンパニ監督のもとで圧倒的攻撃力を誇り、ブンデスリーガ首位を独走しているバイエルン。チャンピオンズリーグ（CL）でも安定した戦いを披露しており、リーグフェーズを7勝1敗の2位で終えると、ノックアウトフェーズ・ラウンド16ではアタ