アトレティコ・マドリードがアタランタに所属するブラジル代表MFエデルソンの獲得に向けた動きを本格化させているようだ。5日、イタリアメディア『スカイスポーツ』が伝えている。近年の移籍市場で積極的な補強を続けているアトレティコ・マドリードは、エデルソンの獲得を今夏の最優先事項としている模様。移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、すでに個人条件に関しては口頭合