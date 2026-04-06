モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんは4月5日、自身のInstagramを更新。香港で開催されたアジア最大級のポップカルチャーイベント「CON-CON HONG KONG 2026」のアンバサダーを務めたことを報告し、現地での様子を公開しました。【写真】Cocomiの黒ドレス香港ショット黒ドレス姿でアニメブースを満喫Cocomiさんは「香港滞在、最高でした!!アンバサダーを務めさせて頂きました。本当に素敵な機会をありがとうございました!