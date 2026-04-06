国指定重要文化財の「諫早眼鏡橋」がある諫早公園。 この日は、春の陽気に包まれサクラが咲き誇っていました。 そのサクラと入れ替わるように楽しめるのが、例年は4月中旬～下旬に見ごろを迎えるツツジです。 （寺田美穂アナウンサー） 「ツツジの名所、諫早公園。 少しずつ咲き始めていて見ごろが楽しみです」 公園内に植えられているツツジは、約3000本。 満開を迎えるとピンクや赤、白