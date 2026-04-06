住民税が非課税になると、公的な給付金や保険料の減免といった優遇がありますが、日々の移動にかかる「交通費」についても負担が減るケースはあるのでしょうか。今回は、主に、住民税非課税世帯の方が活用できる交通費の優遇措置について、実例を見てみましょう。住民税非課税世帯とは？住民税非課税世帯とは、「世帯全員」の所得が一定以下で、自治体に納める住民税がかからない世帯のことです。住民税には、所得に応じた「所得割