数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！パッと答えがひらめいた時の喜びは、脳にとって心地よい刺激になります。問題：□に入る記号は？次の式の計算結果を考えてみましょう。27 □ 9 □ 5 □ 7 = 22 ヒント：まずは左端の「27 □ 9」に注目。九九の「9の段」を思い浮かべて、割り切れる記号を入れてみると……？答えを見る↓↓↓↓↓正解：÷、×、＋正解は「÷（わる）、×（かける）