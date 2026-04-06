ボートレース津のＧ?「津ダイヤモンドカップ」は６日、準優勝戦が行われ、最終日の優勝戦に出場するメンバーが決定した。長田頼宗（４０＝東京）は準優勝戦１０Ｒ、インから逃げて勝利。優出一番乗りを果たした。「本番は落ち着いていいスタートが行けました。１Ｍも完璧なターンができました」と、自画自賛するレースぶりだった。タッグを組む４１号機は「インでひとりで回る分には軽快さがありました。もうちょっとグリッ