豊橋競輪ナイターＦ?「中京スポーツ杯」は６日、最終日を行った。Ａ級決勝は小西晴己（２４＝三重）が４角鋭く内を突いて優勝。今年Ａ級降格後、５場所連続のＶを手にした。ガールズは飯田風音（２４＝埼玉）が２番手確保からのまくりで昨年１１月伊東以来となる久々の優勝を飾った。小西は同い年の梅沢忠秀に前を任せる形で「梅沢君は優勝がまだないので、番手に迎え入れてチャンスがあるようにと思った」とまずは援護に傾