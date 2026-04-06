通勤・通学用のバッグにも、イマドキなデザインでおしゃれしたい……！そこで今回は、今季大豊作の「ロングハンドルバッグ」をご紹介します。ジャケットなどのプレッピーな着こなしにあわせるのが旬だから、通勤・通学スタイルにぴったり。ぜひチェックしてみて♡通勤・通学用大容量なのは当たり前。でもそれだけじゃつまらない！機能性も可愛さも欲ばれる、平日を格上げする優秀バッグを集めました。ロングハンドルバッグで