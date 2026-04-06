タレントのマツコ・デラックスが６日放送の日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（月曜・午後１０時）を欠席。３月１６日の放送回から４週連続のお休みとなった。２時間ＳＰの今回も冒頭、ともにＭＣを務める「ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ」村上信五が１人でスタジオに登場。登場早々、女性中心の観客の大歓声に迎えられた村上は「もう、僕に言わんと、マツコに届けてあげてください、それは」と一言。マツコの席に「マツコ・デラック