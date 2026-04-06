一日の終わりをもっと心地よく過ごしたい方へ♡レイヴィーナチュラリーから、“眠り”をテーマにしたナイトケアシリーズが登場しました。香りにこだわったボディシャンプーは、深呼吸したくなるようなリラックス感が魅力。忙しい日々の中でも、自分をいたわるひとときを大切にしたい方にぴったりのアイテムです♪ おやすみ前の癒しタイムに レイヴィー ドリームセントボディシャ