窪塚洋介と亀梨和也がW主演を務めるDMM TV オリジナルドラマ『外道の歌 SEASON2』（4月9日配信スタート）完成披露試写会が6日、都内で行われ、主演の2人が共演の南沙良の意外な一面を暴露した。【集合ショット】圧巻…！窪塚洋介＆亀梨和也ら豪華出演者が勢ぞろい南は、練馬区一家殺害事件の生存者でありカモ・トラの同居人・開成奈々子役を演じており、本作でも主演2人との撮影が多かったという。亀梨は「1のときよりすごい心