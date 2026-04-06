保護者向け説明会が開かれる京都府南丹市立園部小＝6日夜京都府南丹市立園部小6年の男児、安達結希さん（11）が3月23日に行方不明になってから6日で2週間となった。同小は同日夜、男児と同学年の保護者向けに説明会を開いた。説明会は非公開。学校側は開催前の取材に、児童の安全確保に向けた今後の対応などを説明する予定だとした。これまでに判明した手がかりは、29日に学校から約3キロ離れた山中で親族が見つけた通学用リュ