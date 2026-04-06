「エイベックス」の松浦勝人会長（61）が6日に自身のX（旧ツイッター）を更新。花粉症を巡り政治家への不満をぶっちゃけた。松浦氏は「重度の花粉症だから言うけど、なぜ日本の政治家はこの問題に本気にならないのか。故・石原慎太郎氏が『杉を全部切れ』と言ってから20年以上。結局ほぼ何も変わってない」と切り出す。「政府は『30年で半減』とか言ってるけど遅すぎる。国民の4割が毎年2ヶ月間も仕事のパフォーマンスを落と