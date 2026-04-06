100万円以下でトヨタ「ライズ」サイズのコンパクトSUV！フランスの自動車ブランド「ルノー」がインド市場などを中心に展開しているコンパクトSUVが「キガー（Kiger）」です。2021年に世界初公開されたキガーは、同市場で大反響を呼んでいるSUV「ダスター」の弟分にあたる、ルノーSUVラインナップの“末っ子”的存在です。2024年1月には一部改良が行われるなど、現在も着実な進化を続けています。【画像】超カッコイイ！ これが