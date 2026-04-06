私はミキ（30代後半）。中1の息子ダイが、クラスの女子に給食のおかずをもらうときの対応が問題になって、学校の先生に叱られたそうです。先生は「お友だちが傷ついて拒食症になったらどうする」と言いましたが、話を飛躍させすぎだと思いませんか？そのことを実家の母と姉に愚痴ったら、母からは「孫もバカで、お前もバカだ」と叱られたのです。腹が立ちましたが、そのとき母が言った「食い尽くし系になる」という言葉が少し気